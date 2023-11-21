  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle ilgili Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı: Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapılıyor

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"

En yetkili isim hükümetin asgari ücret kararını duyurdu: O tarihte zam yapılmayacak

Asım’ın Nesli Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda buluştu: 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi

İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından kan donduran cinsel saldırı ve tecavüz

O ilimiz 2023 yılının ilk 10 ayında göz kamaştırdı: İhracatta rekor artış

Makyajlanmış yeni kasa CHP’nin sözcüsü Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsız oldu!

Türkiye'nin olan ve altından petrol fışkıran 9 metrekarelik adayı sahiplendiler: Ada bizim toprağımız

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın
Avrupa Batı dünyası, Siyonist İsrail'e karşı söylem değiştirmeye başladı
Avrupa

Batı dünyası, Siyonist İsrail'e karşı söylem değiştirmeye başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 15:39:00 -
Batı dünyası, Siyonist İsrail'e karşı söylem değiştirmeye başladı

İsrail'in Gazze'deki katliamına Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok kıtada tepki büyüyor. Başlangıçta Gazze'deki katliama sessiz kalmayı seçen ve hatta İsrail'e destek veren Batı, giderek tutum değiştiriyor. İsrail'e kelimenin tam anlamıyla sahip çıkan Washington ise Filistinli sivillerin katli karşısında cılız da olsa tepki göstermeye başladı.

İsrail'in Gazze'deki katliamına Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok kıtada tepki büyüyor. Başlangıçta Gazze'deki katliama sessiz kalmayı seçen ve hatta İsrail'e destek veren Batı, giderek tutum değiştiriyor. İsrail'e kelimenin tam anlamıyla sahip çıkan Washington ise Filistinli sivillerin katli karşısında cılız da olsa tepki göstermeye başladı.

İsrail'i başından bu yana koşulsuz destekleyen Amerika Birleşik Devletlerinde, cılız da olsa bir tutum değişikliği hakim.

Gazze'de "ateşkes" çağrısı yapmayı reddeden Washington, sivil can kayıplarının 11 binin üzerine İsrail'e üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

Almanya ve İngiltere, "Kendini koruma hakkı var." iddiasıyla İsrail'e desteğini sürdürüyor.

Dahası sözde medeniyetin beşiği bu ülkeler, binlerce sivilin katline rağmen, ateşkes çağrılarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önce İsrail'e destek mesajı verdi. Ardından İsrail'i, sivillere yönelik saldırıları durdurmaya çağırdı.

Fakat bu de tepkisi uzun sürmedi. Paris, Gazze'deki katliam karşısında tutarlı bir duruş sergileyemedi.

Avrupa Birliği ve NATO gibi uluslararası organizasyonların merkezilerinin yer aldığı Belçika, önce İsrail'e destekledi.

Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıların ardından tavrını değiştirdi. İsrail hakkında savaş suçu soruşturması açılmasını istedi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu iddiasının arkasına sığınan Norveç, binlerce Filistinlinin katline sessiz kalamadı.

İsrail'in orantısız bir tepki verdiğini söyleyen Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Gazze'den İsrail'e hala roket atılıyor ve biz bunu kınıyoruz." dedi.

İrlanda yönetimiyse İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili hesap sorulmasını istedi.

Acil ateşkes vurgusu yaptı.

Ve Avrupa Birliği...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında hala ateşkes çağrısı yapılmadı.

BM Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına AB üyesi 27 ülkeden yalnızca 8'i destek verdi.

İslam ülkeleri Gazze gündemiyle olağanüstü toplandı. Acil ateşkes ve soruşturma talep edildi.

İspanya, Kolombiya, Venezuela, Brezilya ve Bolivya da Filistin'e destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23