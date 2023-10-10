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Dünya Batı destekli İsrail dünyanın en eski üçüncü kilisesini bombaladı
Dünya

Batı destekli İsrail dünyanın en eski üçüncü kilisesini bombaladı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 00:31:00 -
Batı destekli İsrail dünyanın en eski üçüncü kilisesini bombaladı

Orantısız güç kullanan ve Batı tarafından desteklenen İsrail, dünyanın en eski kilisesini bombaladı.

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.

İsrail, Gazze'deki dünyanın en eski üçüncü kilisesi olan 1.616 yıllık Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesini bombaladı.

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İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camii yıkılmıştı.

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