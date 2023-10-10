Batı destekli İsrail dünyanın en eski üçüncü kilisesini bombaladı
Orantısız güç kullanan ve Batı tarafından desteklenen İsrail, dünyanın en eski kilisesini bombaladı.
İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.
İsrail, Gazze'deki dünyanın en eski üçüncü kilisesi olan 1.616 yıllık Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesini bombaladı.
İsrail ibadethaneleri hedef alıyor
İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlendiği saldırıda El-Emin Muhammed Camii yıkılmıştı.