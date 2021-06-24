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Dünya Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilciliği ödüllendirildi
Dünya

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilciliği ödüllendirildi

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi araştırmacı Derya Akdemir ve Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Türkiye Temsilcisi Oktay Hacımusalı'ya Vektör Uluslararası Bilimler Akademisi’nce Fahri Doktora unvanı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 10:26:00 -
Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilciliği ödüllendirildi

yeniakit.com.tr

Türkiye ve kardeş Azerbaycan arasında tarihi ve kültürel ilişkilerin gelişimine büyük katkıları bulunan Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi araştırmacı Derya Akdemir ve Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi Türkiye Temsilcisi Oktay Hacımusalı'ya Vektör Uluslararası Bilimler Akademisi’nce Fahri Doktora unvanı verildi. Vektör Uluslararası Bilimler Akademisi Genel Başkanı Prof. Dr. Elçin İskenderzade, her iki ödül sahibinin Türk dünyasının hizmetindeki çalışmalarından ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden övgüyle bahsederek, 44 gün süren savaşın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da arttığını kaydetti. İskenderzade, iki kardeş ülke tamamen farklı bir döneme girdi. Akademi Başkanı, Ankara'nın Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara temsilcisinin Azerbaycan hakkındaki gerçekleri dünya kamuoyuna aktarma ve kardeş ülkede Azerbaycan kültürünü temsil etme çabalarını takdir ettiğini söyledi. Daha sonra kendilerine fahri doktora takdim edildi.
Yeni Akit Gazetesi

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