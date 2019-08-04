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Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları geride bıraktı

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat 1 milyar doları geride bıraktı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları geride bıraktı

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat 1 milyar doları geride bıraktı. Yılın geride kalan 7 aylık döneminde Batı Akdeniz’den geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,20 oranında artışla 1 milyar 91 milyon 578 bin 110 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.


Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamalara göre, Batı Akdeniz’den sadece Temmuz ayında 170 milyon 310 bin 543 dolarlık ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında bölgeden gerçekleşen ihracat yüzde 25 oranında arttı. Bölgeden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülke Çin oldu. Bu yıl demir ve demir dışı metaller sektörünün sergilediği ihracat performansı dikkat çekti.



Yaş meyve sebzede en fazla ihracat yapılan bölge


Verilere göre, yaş meyve sebze sektörü, geçen yıla göre yüzde 3,20 oranında gerileme yaşasa da 285,4 milyon dolar ile Batı Akdeniz’de en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Sektörün en fazla ihracatını gerçekleştirdiği ürün ise yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracatla domates oldu. Çin’e fumigasyon uygulamasının başlamasıyla birlikte bölgeden gerçekleşen kiraz-vişne ihracatı da dikkat çekti. Kiraz sezonunun içinde bulunulan bugünlerde BAİB üyeleri yaklaşık 65 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi. Çin’in yanı sıra Güney Kore’ye de ihracatın başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bölgeden ihraç edilecek olan kiraz miktarının ciddi oranda artması bekleniyor.



157 ülkeye ihracat gerçekleştirildi


Bölgeden en fazla Çin’e ihracat gerçekleşirken, en dikkat çekici ihracat artışının İranda’da yaşandığı belirtilerek, "İrlanda’ya geçen yılın aynı döneminde 719 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde İrlanda’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde bin 105 oranında artarak 8,6 milyon dolar oldu. İrlanda’ya gerçekleşen ihracatta yaşanan rekor artışın uzun vadeli olması ve rakamların daha da artması bekleniyor. Öte yandan geride kalan 7 aylık dönemde Batı Akdeniz’den 157 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:48
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