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Aktüel Batı Afrika'da 16 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor
Aktüel

Batı Afrika'da 16 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 01:41:14 -
Batı Afrika'da 16 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

DAKAR (AA) - Batı Afrika'da, 16 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiği belirtildi.

Gıda Krizini Önleme Ağı (RPCA), Batı Afrika'daki gıda krizine ilişkin bir rapor yayımladı.

Örgütün raporunda, Batı Afrika'nın, son yılların en ciddi gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ekimden bu yana, Batı Afrika ve Sahel'de 16,7 milyon kişinin gıda güvensizliği ile mücadele ettiği belirtilen raporda, gıdaya erişimin en zor olduğu hasat mevsiminden önceki 2021 haziran-ağustos döneminde bu sayının 24 milyona çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, gıda krizinin ana nedeni olarak güvenlik sorunu gösterilirken, hali hazırda sadece Nijerya'da 9,2 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı. Terör saldırılarının sık sık hedefi olan Burkina Faso'da da 2 milyon kişinin aynı durumda bulunduğuna işaret edildi.

Küresel ısınmaya bağlı yaşanan çekirge istilalarının da tarım arazilerine çok ciddi zarar verdiği ve gıda krizine neden olan en önemli 2'inci faktör olduğu vurgulandı.




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