Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 686 bin 395 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 300 artarak 64 bin 90'a yükselirken, virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm yaşanmadı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 1154 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinden bu yana iyileşenlerin sayısı da 59 bin 910'a ulaştı.

- Gana



Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 549 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.



Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 49 bin 102'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.



Gana'da halen 1056 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 726'ya yükseldi.



- Gambiya



Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 684'e çıktı.



Ülkede şimdiye kadar 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 533'e ulaştı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 381 oldu.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1812 kişi ise sağlığını kavuştu.

- Liberya



Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1442 ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 50 vaka bulunurken, 1310 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 894 bini aştı, virüs nedeniyle 45 bin 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi.