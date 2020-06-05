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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplululuğu'ndan ABD'ye "George Floyd" kınaması

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:11:59 -
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Toplululuğu'ndan ABD'ye "George Floyd" kınaması
ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için başsağlığı mesajı yayımladı ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

ECOWAS Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "George Floyd'un arkadaşları ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 1964'te Afrika Birliği’ne üye hükümet ve devlet başkanlarınca ABD'deki ırk ayrımcılığının durdurulması için yapılan çağrı hatırlatılarak bu saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Öldürülen Floyd'un silahsız olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin demokrasi geleneğinin yaşanan bu talihsiz olaya karşı kalıcı çözüm bulacağına yönelik inanç paylaşıldı.

Afrika ülkelerinden Gana ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Floyd'un ölümü sonrası başsağlığı ve kınama mesajı yayınlamıştı.

- George Floyd'un ölümü

46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.
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