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Medya Batı adaletli öyle mi? Aylan bebekten de mi utanmıyorsun Cem toker!
Medya

Batı adaletli öyle mi? Aylan bebekten de mi utanmıyorsun Cem toker!

Yeniçağ Youtube yayınında konuşan Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, ülkemizdeki göçmen vatandaşları hedef alırken, Türkiye'deki Müslümanların "özgürlük ve adalet" için Hollanda gibi ülkelere kaçtığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 23:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Yeniçağ Youtube yayınında ülkemizdeki göçmen vatandaşları hedef alırken, akıllara zarar bir "adalet ve özgürlük" çıkışında bulundu.

"Ben yıllardır Akit TV'de bile soruyorum bunu: Müslümanlar niye Hollanda'ya kaçıyor?" diyen Toker, Aylan bebekten de utanmayarak, savaştan kaçan göçmenlerin botlarını kurşunlayan Batı için "adaletli" değerlendirmesi yaptı.

Binlerce insanı denizde botlarını kurşunlayarak boğulmaya mahkum edenler, adaletli öyle mi?

Cem Toker şunları söyledi:

Yaşam tarzlarına en zıt, en liberal bir topluma kaçıyorlar. Türkiye onları kesmiyor. Yunanistan, Bulgaristan da kesmiyor. Eninde sonunda İngiltere, İsveç, Norveç, İskandinavya... Bunun nedenlerini biz biliyoruz. Bu insanlar adaletin, özgürlüğün asgarisine gidiyorlar.

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