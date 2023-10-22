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Teknoloji Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme
Teknoloji

Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-22 22:49:00 - 2023-10-22 23:38:01
Batarya tarihinde çığır açan yeni buluş: 5 kat daha fazla güç sunan yeni lityum-kükürt bataryalar! Bomba gelişme

Bilim insanları tarihi bir mesajı yayımladı: Geliştirilen yeni lityum-kükürt batarya, araştırmacılara göre elektrikli araçların ve cep telefonların gücünü beş kat artırmaya hazır! İşte duyan herkesi şaşkına çevirecek keşif

Geliştirilen yeni lityum-kükürt batarya, araştırmacılara göre elektrikli araçların ve cep telefonların gücünü beş kat artırmaya ticari olarak hazır. İşte detaylar

Avustralyalı araştırmacılar, batarya tarihinde çığır açacak bir gelişmeye imza attı. Araştırmacılar, geleneksel lityum iyon batarya muadillerinin yarı maliyetine beş kat daha fazla enerji tutabilen, devrim niteliğinde yeni bir lityum-kükürt batarya geliştirdi.

Yeni bataryalar, geleneksel bataryaların yarı fiyatına beş kat daha fazla enerji tutacak

Melbourne'daki Monash Üniversitesi'nden bir ekip, ihtiyaç duyulan lityum miktarını azaltırken dayanıklılığını önemli ölçüde artıran yeni bir lityum-kükürt (Li-S) pil tasarımı geliştirdi. Araştırmacılar bataryada nano gözenekli polimer kaplı lityum folyo anot kullanarak daha fazla enerjiyi bataryada tutmayı ve lityum iyon pillere kıyasla maliyeti yarıya indirmeyi başardı.
Lityum anot ve kükürt katotlarının birbirleriyle reaksiyona girmesi, lityum-kükürt pillerle ilgili uzun süredir devam eden bir sorun haline gelmişti. Lityum anottan dallanan, onu ve lityum iyonlarının ileri geri hareket ettiği ortam olan elektroliti parçalayan ağaç benzeri yapılar oluşturan dendrit, pilin sağlayabileceği gücü azaltmakta ve böylece ticari olarak uygun hale gelemeyecek kadar erken bitmelerine sebep olabilmekte.

Ancak doktora öğrencisi Declan McNamara'nın liderliğindeki Monash araştırmacıları, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve bataryada nano gözenekli polimer kullanarak sorunu çözdü. Bir kağıt yaprağından daha ince olan ve çok küçük deliklerle dolu olan bu polimer kaplamaları, bir tür bekçi görevi görerek lityum iyonlarının serbestçe dolaşmasına izin verirken diğer müdahaleci kimyasalları engeller. donanimhaber'e göre: McNamara'ya göre bu kaplama sadece bir gardiyan olarak değil aynı zamanda bir destek sistemi olarak da hareket ederek lityumun şarj ve deşarj kaçışlarına yardımcı olmakta.

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