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Gündem Batan Rus gemisine ilişkin MSB’den son dakika açıklaması
Gündem

Batan Rus gemisine ilişkin MSB’den son dakika açıklaması

Bartın İnkumu açıklarında bir geminin battığı bilgisi geldi. Batan geminin bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 15:12:00 -
Batan Rus gemisine ilişkin MSB’den son dakika açıklaması

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını bildirmişti.

Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hava şartlarının çok kötü olduğunu vurguladı.

"İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı." diyen Güner, Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 kişilik mürettebatı kurtarma faaliyetine başlayacağız. Sivil gemilerden de yardım istedik. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor ama çıkartacağız, büyük bir gemi de olsa özel bir gemi de olsa götüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

MSB’den yapılan açıklamaya göre, "İnkumu açıklarında batan Rus gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızdan bir fırkateyn görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

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