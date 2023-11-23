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Aktüel Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: "Benim işim bitti"
Aktüel

Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı: "Benim işim bitti"

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:46:00 -

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı ‘Kafkametler’ isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, “Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım” dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise ‘Gitti batıyor gemi’ ifadesi de görüntülere yansıdı.

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