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Aktüel Bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu
Aktüel

Bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 17:43:00 -
Bataklığa saplanan inek için ekipler seferber oldu

Ardahan'da bataklığa saplanan inek, kepçeye bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Akyaka köyünde Nurettin Özgür'e ait ineğin bataklığa saplandığını görenler, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ekiplerinin, ineği kendi imkanlarıyla çıkarma çabası yetersiz kalınca bölgeye iş makinesi yönlendirildi.

Kepçeye bağlanan halat yardımıyla inek, bataklıktan çıkarıldı.

Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

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