Başvuruya gerek yok! İşçilere büyük ikramiye! Direkt yatacak! T.C kimlik numarasına dikkat...

Milyonlarca işçinin cebini rahatlatacak ikramiye için tarih netleşti. İşçiler 12 bin 401 lira ikramiye alacak. T.C. Kimlik numarası sonu 0,2,4,6,8 olanlara dört taksitte ödenecek ve başvuru alınmayacak.

Geçtiğimiz yıllarda da yapılan ikramiye ödemelerinin 2023 tutarı ve tarihleri belirlendi. Cumhurbaşkanı kararına göre kamu çalışanlara verilecek ikramiyenin ilk yarısı 27 Ocak’ta ödenecek.

İkramiyenin ikinci yarısı ise 14 Nisan’da hesaplara yatacak. Maden işçileri bu ikramiyeyi 22 Aralık’ta tek seferde alabilecek.

Kamu işçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da 52 günlük ikramiye yani tediye ödemesine hak kazanabiliyor. Kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ilave tediye veriliyor.

700 bin kamu işçisi önce maaş zammı alacak sonra da ikramiyelerini hesaplarında görecek. 2023 yılında ikramiyelerin dört taksitte ödenmesi planlanıyor.

Kamu işçileri ise Ocak ve Nisan aylarında toplam 26 günlük ödemeyi alacak. Geride kalan 26 günlük ödeme yılın ikinci yarısında verilecek.

Takvim’in haberine göre, üçüncü ve dördüncü tediye ödeme takviminin Temmuz ayında açıklanacağı düşünülüyor. Böylelikle yılsonuna kadar toplam 12 bin 401 lira ikramiye verilecek.

Tediye ödemeleri maaşa göre değişiklik gösterecek. Brüt maaş üzerinden 52 günlük ikramiye hesaplanacak ve sonrasında 52 günlük net ücret hesaplara yatacak.

Brüt maaşa göre kamu işçilerinin alacağı tediyeler ise şu şekilde:

BRÜT MAAŞ: 10.008 TL

BRÜT 52 GÜN: 17.357,20 TL

NET 52 GÜN: 12401,69 TL

BRÜT MAAŞ: 11.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 19.066,66 TL

NET 52 GÜN: 13.630,95 TL

BRÜT MAAŞ: 12.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 20.800,00 TL

NET 52 GÜN: 14.870,13 TL

BRÜT MAAŞ: 13.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 22.533,33 TL

NET 52 GÜN: 16.109,31 TL

BRÜT MAAŞ: 14.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 24.266,66 TL

NET 52 GÜN: 17.348,48 TL

BRÜT MAAŞ: 15.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 26.000,00 TL

NET 52 GÜN: 18.587,66 TL

BRÜT MAAŞ: 16.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 27.733,33 TL

NET 52 GÜN: 19.826,84 TL

BRÜT MAAŞ: 17.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 29.466,66 TL

NET 52 GÜN: 21.066,01 TL

BRÜT MAAŞ: 18.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 31.200.00 TL

NET 52 GÜN: 22.305,19 TL

BRÜT MAAŞ: 19.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 32.933,33 TL

NET 52 GÜN: 23.544,37 TL

BRÜT MAAŞ: 20.000 TL

BRÜT 52 GÜN: 34.666,66 TL

NET 52 GÜN: 24.783,55 TL

Kimlere ikramiye verilecek?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan kişilere ilave tediye yani ikramiye ödeniyor.