Başta uyuşma ve sersemlik hissi hangi hastalığın habercisidir? Başta uyuşma hissi neden olur ? Başta uyuşma nasıl geçer, tedavisi nedir?

Ancak bazen de tehlikeli hastalıkların habercisi olabilir. Kafa uyuşması sık tekrar ediyorsa, parmaklarda his kaybı, baş-boyun ağrıları gibi başka belirtilerle birlikte görülüyorsa doktor muayenesi gerekir.

NEDEN OLUR?

Yanlış duruş, kas gerginliği ve B12 vitamin eksikliği başta uyuşma hissine sebep olabilmektedir.

Bununla birlikte; kalsiyum, potasyum veya sodyum yetmezliği, migren, alkol, sigara kullanmak, kaygı bozuklukları da kafada uyuşmaya neden olan etkenlerden…

BAŞTA UYUŞMA HANGİ, HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

Omurga hasarı, sinir hasarı, menenjit, tümör, şiddetli kemik erimesi, zona hastalığı, felç, epilepsi…

Yukarda saydıklarımız başta uyuşma hissine sebep olabilecek muhtemel rahatsızlıklardı. Şimdi gelelim tedavisine…

BAŞTAKİ UYUŞMA NASIL GEÇER, TEDAVİSİ NEDİR?

Gitmeniz gereken bölüm ilk etapta nöroloji olmalı, inceleme sonrasında doktorunuz sizi gerekli gördüğü bölümlere zaten yönlendirecektir.

Bunun yanında çoğunlukla cerrahi ya da ilaçla tedavi gerekmez ve bazı ufak yöntemlerle bu uyuşma hissini giderebilirsiniz:

Uzun süre oturmayınız. İşiniz gereği bile olsa, sık molalar vererek adımlamalısınız.

Egzersiz yapmak kas sorunlarından kaynaklanan gerilimleri azaltır, tansiyonu dengeleyerek kafada uyuşma eşiğini yukarı çeker.

B12 vitamini ve diğer temel besin bileşenlerini alabilmek için bol bol yeşil yapraklı sebze, ceviz ve balık tüketin.

Başınızı uzun süre aynı pozisyonda tutmayın.

Önünüzdeki ekrana bakmak için başınızı yukarı kaldırmak zorunda kalmayın. Bilgisayar ekranı göz hizanızda olmalı, koltukta dik oturmalısınız.