Başta terleme sebepleri

Başta aşırı terlemesi bir hastalığın habercisi olabilir mi? Baş terlemesi bazen vücudun diğer bölümlerinden daha fazla yaşanabilir? Aşırı baş terlemesi yaşayanlar baş terlemesinin sebeplerini merak etmekte. Peki, Başın aşırı terlemesi neden olur? Baş terlemesi sebepleri

Terleme neden olur?

Terleme, vücut ısısının sabitlenmesi için ter bezlerinin sıvı üretmesidir. Aşırı çalışması normalden fazla derecede sıvı kaybına neden olan durumdur ve bir hastalık değil belirtidir. O nedenle terlemeyi basite almamak gerekir.

Terleme genel ve lokal olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olanlar vücudun tamamında görülürken lokal terleme el ve ayaklarda kendini gösterir. Lokal terleme problemi genellikle 18–30 yaş arası kişilerde sıktır ve bu genç hastalar elleri çok terlediği için strese girer, strese girdikçe de elleri daha çok terler. Bu durum kişinin sosyal ortamlarda huzursuz olmasına hatta iş ve kariyer seçiminde olumsuz etkilere neden olabilir.

30 yaş üstü hastalar çoğunlukla genel terleme ile gelir ve terleme çoğunlukla sistemik bir hastalık belirtisidir.

Başın aşırı terlemesi neden olur?

Özellikle genel bir terleme artışı varsa sistemik bir hastalık düşünülüp araştırılarak tetkikler yapılmalıdır. Aşırı terlemeye çoğunlukla hormonal hastalıklar neden olur. Terleme metabolizmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığından özellikle vücut metabolizmasını hızlandıran hastalıklar öncelikle araştırılmalıdır. Tiroid bezinin aşırı çalışması yani hipertiroidi en sık aşırı terlemeye neden olan sistemik hastalıktır. Bu nedenle bu hastalığın diğer belirtileri olan çarpıntı, kilo kaybı, ellerde titreme, aşırı sinirlilik, saç dökülmesinin var olup olmadığına bakılır.

Hipertiroidi gibi büyüme hormonu fazlalığı ve adrenalin hormonundaki normal dışı çalışma da aşırı terlemeye neden olan diğer hormonal hastalıklardır. Menopoz sonrasında da kadınlarda aşırı terleme görülebilir. Bu durum kendini ataklarla gösterdiğinden menopoz da kadın hastalarda terleme nedenleri arasında düşünülmesi gereken durumlardandır.

Bunun yanında aşırı kilo durumu da terlemenin diğer bir nedeni olarak sayılabilir. Hastalarda genellikle hareketle ortaya çıkan bazen de geceleri aşırı terleme yakınması olur. Özellikle baş ve boyun bölgesinde terleme dikkat çekicidir.

Primer hiperhidroz: Primer hiperhidroz kafada aşırı terlemeye sebep olan hastalıklardan biridir. Primer hiperhidroz vücudumuzun kafa kısmında yerleşse de diğer bölgelerde de terlemeye neden olabilir.

İkincil hiperhidroz: İkincil hiperhidroz tıbbi bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Bazen kullandığınız ilaçların yan etkisinden de ikincil hiperhidroz kaynaklanabilir. Pskiyatri hallerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar kafadaki terlemeyi arttırabilir. Bazen de antibiyotikler hiperhidroza sebebiyet verebilir.

Vücuttaki hormon seviyesinin değişikliğe uğraması: Hamilelik sırasında veya menopoz dönemlerinde oluşan aşırı kafa terlemesi hormonların seviyesinin değişmesinden kaynaklanır. Ayrıca hipertroit terleme yaşayan hastanın kafasında yüzünde veya tüm vücudunda aşırı terleme yaşamasına sebep olmaktadır.

Kalp rahatsızlıkları: Kişideki kalp rahatsızlıkları da kafada ve yüzde terlemeye sebep olur. Kişide terleme sırasında vücuttaki gerilmeler bu durumun kalp rahatsızlığından meydana geldiğini göstermektedir. Ani olarak kafada aşırı terleme yaşayan insanlar felç yada kalp hastalığı riski taşır. Böylesi bir durumda terleme baş dönmesi göğüs ağrısı kafadaki terlemeye eşlik eder.

Aşırı kafa terlemesi hayatta karşılaştığınız olaylardan da kaynaklanabilir.Durumlar karşısında utandığınız da, sinirlendiğiniz de vücudunuzun gergin olduğu anlarda kafa terlemesi vücudun doğal bir reaksiyonu olabilir.