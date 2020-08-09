Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş için buzdolabı açıklaması
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın buzdolabı talebinin reddedildiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın buzdolabı alma talebinin cezaevi idaresince reddedildiğini ileri sürmüştü.
Tanrıkulu'nun iddiası üzerine Edirne Cumhururiyet Başsavcılığından açıklama geldi. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Demirtaş’ın odasında buzdolabının zaten bulunduğu bildirildi ve şunlar kaydedildi:
“Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”