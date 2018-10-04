Başsavcılıktan 'ölüm orucu' iddialarına cevap

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "Hasta tutuklu Vefa Kartal'ın Tekirdağ F Tipi Cezaevinde karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkati çekmek ve hasta tutukluların durumunu gündeme getirmek için ölüm orucu başlattığı, kardeşi Umut Kartal'ın görüşme talebinin son 5 günde reddedildiği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Karakoç, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hükümlü Vefa Kartal ile ilgili bazı ulusal basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberler çıkması üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulduğunu belirtti.

"PKK ve İmralı'yı protesto amacıyla ölüm orucuna başladığını belirtmiştir"

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlü Vefa Kartal'ın, cezasını Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çektiğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Hükümlü, 6 Temmuz 2018 tarihinde kuruma vermiş olduğu dilekçesinde 'PKK çetesi ve İmralı'nın talimatı ile 24 yıldır alçakça yöntemlerle devrimci kimliğine, onuruna ve ailesine saldırıldığını, yıllarca devrimci kimliği ve inancı uğruna bu alçakça saldırılara sabırla direndiğini ancak PKK çetesinin alçaklıkta sınır tanımadığını, bu nedenle PKK çetesini ve İmralı'yı protesto etmek ve lanetlemek amacıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ölüm orucuna başladığını' belirtmiştir."

"Hiçbir suretle görüşmelere kısıtlama konulmamıştır"

Başsavcı Karakoç, şu bilgileri verdi:

"Hükümlü Vefa Kartal, ölüm orucunu başlattığı günden itibaren hafta sonları, resmi tatil günleri dahil her gün kilo ölçümü ve doktor muayenesi için kurum revirine çıkartılmak istenmiş, hükümlünün revire çıkmayacağını belirtmesi üzerine doktor tarafından odasında tedavi edilebileceği söylenmişse de hükümlü hiçbir suretle fiziki muayeneyi kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bunun üzerine kurum doktoru tarafından hükümlüye B12 vitamini tedavisi düzenlenmiş ve ilaçları düzenli olarak herhangi bir gecikme gösterilmeksizin verilmeye devam edilmektedir. Kurumumuz psiko-sosyal servisi görevlileri, hükümlünün hiçbir talebi olmamasına rağmen haftada en az iki kez olmak üzere odasına giderek başlatmış olduğu ölüm orucuna son vermesi yönünde telkinlerde bulunmuş ancak hükümlü 'ölüm orucu eyleminin kurum idaresi ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, kurumda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, sevk dahil herhangi bir talebinin olmadığını, ölüm orucuna devam edeceğini' beyan etmiştir. Hükümlü Vefa Kartal'ın kendisine tanınan yasal mevzuat uyarınca ailesi ve avukatlarıyla iletişimi sağlanmış, görüştürülmüş hiçbir suretle görüşmelere kısıtlama konulmamıştır. Tüm bu hususlar doğrultusunda kurum idaresi tarafından alınabilecek tam tedbirler ve yapılabilecek tüm görüşmeler eksiksiz olarak yapılmış, yapılmaya da devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."