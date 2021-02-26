Başsavcılıktan öğrenciye tokatla saldıran zanlının serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaokul öğrencisine tokatla saldıran kişinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun belirlenmesi üzerine gözlem altına alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili haber ve paylaşımlar öncesinde ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün zanlı gözaltına alınmıştır. İfade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin aynı zamanda eskiye dayalı yüzde 45 oranında zihinsel ve psikolojik rahatsızlığına dair raporları gözetilerek CMK’nin 74. maddesi gereğince hakim kararı ile gözlem altına alınmasına karar verilmiştir. Hastanede müşahede altında tutulan şüphelinin 1 Mart'ta hastaneye yatış ve takip işlemlerine başlanacaktır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Aksaray'da, dün, bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen Dilek Er, yanından geçen kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Muhammet A. (35) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.