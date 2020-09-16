Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: Ek talimat verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı darp ettiği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Başsavcılık, Halil Sezai'nin "Silahla Kasten Yaralama", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiğini duyurdu.

Şarkıcı Halil Sezai, yaşlı adamı dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kadıköy'deki evinden ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüştü, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı.

Bugün Başsavcılık'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Başsavcılık Halil Sezai'nin "Hakaret", "Silahla Kasten Yaralama", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiğini bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15 Eylül 2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da içlerinde bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilişkin ihbarda bulunulmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının tespit edildiği, tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı, kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi' yönünde talimat verildiği vurgulanırken, mağdur Hüseyin Meriç'in hakkında doktor raporunda basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun bildirilmesi üzerine şüphelilerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Devam eden araştırmalar çerçevesinde 16 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve ardından soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanların doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği, şüpheli Halil Sezai hakkında 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verildiği,soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönü ile açığa çıkarılması ve suç işleyen şahıslar hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli bütün işlemlerin titizlik ile devam ettirildiği vurgulandı.