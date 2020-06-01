Başsavcılıktan Barış Çakan cinayetine ilişkin açıklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Çakan’ın ölümüne ilişkin, “Bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilgi tamamen yalan olup, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Barış Çakan’ın 31 Mayıs günü akşam saatlerinde arkadaşı B.A.’yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y., A.B. ve Ö.Y.’yi gördükleri belirtildi. Açıklamada, “Maktulün arkadaşı B.A’nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y’nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir. Bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilgi tamamen yalan olup, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.