Başsavcılık soruşturma başlattı! CHP'li belediyeler için çember daralıyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey birçok bürokratının CHP'nin belediyeler imamı olduğu bilinen Erkan Karaarslan'ın E-Yöntem isimli şirketinden para aldıklarını gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ilgili çember giderek daralıyor. AYDIN 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için 7 yıl hapis istenen ve sanıkları arasında FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın da yer aldığı ihaleye fesat karıştırma davası dosyasına söz konusu MASAK raporunu da eklemeye karar vermişti. Yeni Asır bu gelişmeyi dün manşetten duyururken yeni bir gelişme yaşandı.

VATANDAŞ ŞİKAYETİ

Yeni Asır'ın 15 Ocak 2022'de manşet haber yaptığı söz konusu MASAK raporuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberinin 15 Ocak'ta yayınlanmasının ardından bir vatandaş, Yeni Asır'ın haberi üzerinden CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, soruştur- ma için MASAK Başkanlığı'ndan söz konusu raporu istedi. MASAK Başkanlığı ise, Erkan Karaarslan dahil 12 tüzel kişi ile 12 gerçek kişi üzerinde yapılan mali analiz raporunun Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlandığını belirtti ve bu nedenle raporun Mersin'den istenmesinin daha uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bunun üzerine harekete geçen Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu raporu yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi. Raporla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

DAVADA DELİL OLARAK SUNULDU

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan ve belediye üst düzey bürokratlarının da aralarında bulunduğu sanıkların ihaleye fesat karıştırmakla suçlandığı 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanıklardan F.K. Yeni Asır'ın 15 Ocak 2022 tarihinde manşet yaptığı ve Karaarslan'ın E-Yöntem şirketinden hesaplarına para gönderildiği ortaya çıkarılan belediye bürokratlarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporunu gündeme getirerek, raporun incelenmesini istemişti. Davadan çıkacak kararın raporun incelenmesinin ardından verileceği öğrenildi.