Başsavcı Turgut’tan Rektör Karabult’a Ziyaret Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a iâdei ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a iâdei ziyaretinde bulunan Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Turgut, yaklaşık 12 yıl önce kurulan üniversitenin gelişmişlik düzeyinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Üniversitenin fiziki ve sosyal yapılaşma ile bilimsel alanda yürüttüğü çalışmaların her geçen gün daha da arttığını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Başsavcı Hasan Turgut ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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