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Aktüel

Başsavcı Dönmez, izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:28:06 -
Başsavcı Dönmez, izolasyon sürecindeki infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulan infaz koruma memurlarıyla iftar yaptı.


Van’da cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla infaz koruma memurlarına yönelik başlatılan izolasyon süreci devam ediyor. Başsavcı Dönmez, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve ceza infaz kurum müdürleriyle birlikte İskele İmam Hatip Öğrenci Yurdunda kalan infaz koruma memurlarını ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarının da titizlikle uygulandığı programda memurlarla sohbet eden, izolasyon süreciyle ilgili değerlendirmelerini ve taleplerini soran Dönmez, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.


Dönmez’e teşekkür eden memurlar da kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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