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Gündem Başrolde yine İETT var! Faciaya ramak kaldı
Gündem

Başrolde yine İETT var! Faciaya ramak kaldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İETT'nin otobüsleri; vatandaşlar için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Zeytinburnu'ndan gelen haber, bu skandal durumu destekler nitelikteydi .Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmaması olası faciayı önledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 19:04:00 -
Başrolde yine İETT var! Faciaya ramak kaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.

D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.

Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi. Bu durum olası faciayı önledi.

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