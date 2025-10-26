  • İSTANBUL
Başpınar köyünden tüm dünyaya yayılan müthiş güzellik! İşte insanlık ölmedi dedirten o görüntü
Başpınar köyünden tüm dünyaya yayılan müthiş güzellik! İşte insanlık ölmedi dedirten o görüntü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde yaşanan bu görüntüler tüm dünyaya örnek olacak cinsten. Köye gelen Malezyalı gezgine tahsis edilen oda, ikram edilen yemekler "işte insanlık ölmedi" sözlerini tekrardan bizlere hatırlattı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdula

E haber yok

ata

haber olmasın. bedavacılar dadanır...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

