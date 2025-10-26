Başpınar köyünden tüm dünyaya yayılan müthiş güzellik! İşte insanlık ölmedi dedirten o görüntü
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde yaşanan bu görüntüler tüm dünyaya örnek olacak cinsten. Köye gelen Malezyalı gezgine tahsis edilen oda, ikram edilen yemekler "işte insanlık ölmedi" sözlerini tekrardan bizlere hatırlattı.
