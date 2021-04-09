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Siyaset Başörtüyle sorununuz yoksa bunlar kim Kemal?
Siyaset

Başörtüyle sorununuz yoksa bunlar kim Kemal?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemelerin iptali istemiyle açılan dava Danıştay tarafından reddedildi. Söz konusu davayı kimin açtığı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 14:08:00 -

Danıştay, TSK’da başörtüsünün laikliğe aykırı olmadığı konusunda noktayı koydu.

Danıştay 2. Dairesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemelerin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Özgürlükleri ön plana çıkaran yeni Türkiye'de, başörtüsünün yasaklanmasını isteyen gericilerin kim olduğu merak konusu oldu. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkede başörtüsü yasağı sorun olmaktan çıkmıştır” şeklindeki, ideolojisiyle çelişen sözleri de akıllara geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde, söz konusu dava ve Kılıçdaroğlu’nun söylemi de akıllara geldi.

Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Burada ilginç bir şey var. Davacı olanlar kim? Halkın Kurtuluş Partisi. Partisinin isimine bile Halk ifadesini koyuyor. Halkın başındaki örtüye düşmanlık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de halkın partisi diye karşımıza çıkıyor. Halk deyip halka düşmanlık yapıyorlar” dedi. CHP’li Mahmut Tanal’ın üniversite öğrencileri ve avukatlar için başörtüsü serbestisine karşı açtığı davaların halen arşivde kayıtlı olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “2 kere 2'nin 4 ettiğinden emin olduğumuz gibi ben eminim ki AK Parti iktidarına bir zarar gelsin, bu ülkede tekrar başörtüsü yasağı hortlayacaktır” diye konuştu.

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Yorumlar

kasetci, darbeci, yalanci, utanmaz

.....acaba kim
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