Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan yeni rezillik! Bunları çok ama çok iyi tanıyın

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki kalemşörlerinden Elif Çakır, Kızılay'ın AHBAP'a çadır satmasıyla ilgili solak medyanın yaptığı algı operasyonuna koşa koşa katıldı.

Son derece olağan bir durum olan çadır satışını "Gerçekten sözün bittiği, tuzun koktuğu yerdeyiz" diyerek olağanüstüleştirmeye çalışan Çakır, "Devlet ne enkazın altındaki ‘yardım isteye isteye ölen’ vatandaşlarına yetişebildi, ne enkazdan kurtulan vatandaşlarına bir çadır götürebildi" ifadesini kullandı.

Çakır, "Bu kadar vicdansızlık olabilir mi? Hangi yasal durum bu vicdansızlığı haklı kılar?" diyerek işinin gücünün manipülasyon ve provokasyon olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi.

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