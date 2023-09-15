Başörtüsünü çıkarıp atan Elif Çakır'dan büyük edepsizlik! Haddini bil be kadın

Yaralı teröristlere bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik olmasına rağmen, TSK'nın helikopterden 15 köylüyü attığı, köyleri ateşe vererek bombaladığı yalanlarını savuran CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Ahmet Davutoğlu’nun “prensesi” Elif Çakır destek verdi. Başörtüsünü çıkarıp atan Çakır, Tanrıkulu’nun TSK’ya hakaret etmediğini ileri sürdü. Çakır, Karar gazetesindeki “Geçmişi hatırlatmak sadece hatırlatmaktır, hakaret değildir” başlıklı skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan gene rutinini bozmadı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri hakkında soruşturma açılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için net konuştu:

“Benim askerime nasıl hakaretler ediyor, nasıl sözler sarf ediyor. Bu hakaret cezasız kalmayacak.”

Şimdi böyle okuyunca doğal olarak Sezgin Tanrıkulu TSK’ya hakaret etmiş, savcılık da bu yüzden soruşturma başlatmış gibi anlaşılıyor fakat durum öyle değil elbet. Ortada hakaret falan yok.

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(…) Geçmişte yapılanları, hakikati hatırlatmak ne zamandan beri suç unsuru oldu? (…)”