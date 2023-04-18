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Medya Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan yeni rezalet
Medya

Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan yeni rezalet

Yeniakit Publisher
2023-04-18 11:53:00 -
Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır'dan yeni rezalet

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Elif Çakır, yine "patronundan" aldığı talimatı yerine getirdi. Tek sermayesi Erdoğan düşmanlığı olan Çakır, daha düne kadar elleri kızarıncaya kadar alkışladığı Tayyip Erdoğan'ın "aslında ne kötü bir lider(!)" olduğunu anlatmaya çalıştı.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Elif Çakır, yine "patronundan" aldığı talimatı yerine getirdi. 

Tek sermayesi Erdoğan düşmanlığı olan Çakır, daha düne kadar elleri kızarıncaya kadar alkışladığı Tayyip Erdoğan'ın "aslında ne kötü bir lider(!)" olduğunu anlatmaya çalıştı. 

Çakır, her yanından kin ve nefret akan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Erdoğan bugün seçim meydanlarında 21 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten bir lider değil de, muhalefet partisinin lideri olarak konuşsaydı “bugünkü sıkıntıların” neler olduğunu başlık başlık sayardı.
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Meydanları inletirdi. (...)

Adaletsizlikleri, hukuksuzlukları anlatırdı.

(...) Bu hale getirmeseydi ülkeyi de bugün ülkemiz bu halde hiç olmasaydı olmaz mıydı?

Niye bu ülke bu hale geldi, anlatmıyor. (...)"

 

 

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