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Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif

İslamın emirlerini hiçe sayarak başörtüsüyle gece kulübüne giren genç kız, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşından içkili mekanda rezil bir şekilde evlenme teklifi aldı. Bu durum duyarlı Müslümanların tepkisine neden oldu.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:50
Başörtüsüne zulüm! Gece kulübünde rezil teklif

Duyarlı Müslümanları rahatsız eden görüntü Ankara'da bir gece kulübünde çekildi. İslamın emirlerini hiçe sayarak başörtüsüyle gece kulübüne giren genç kız, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşından rezil şekilde teklif aldı.

Ankara'da bulunan gece kulübünde başörtüsünün ağırlığını taşıyamayan bir genç kıza, gayrimeşru ilişki yaşadığı erkek arkadaşı tarafından içkili mekanın sahnesinde rezil bir evlenme teklifi yapıldı. Genç kız ise bu teklifi geri çevirmedi.

Duyarlı Müslümanlardan tepki

Rezalet diye tanımlanan görüntülerin kamuoyuna düşmesinin ardından duyarlı Müslümanlar sosyal medya tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:50
  1. Duyarlı Müslümanlar
  2. başörtüsüne zulüm
  3. Ankara

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