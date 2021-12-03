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Gündem Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu
Gündem

Başörtüsü sorusu Muharrem İnce'ye dokundu

Haber Global yayınına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, başörtüsü sorusuna tepki tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 00:06:00 - 2021-12-03 00:24:53

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global'de Sanem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğünde yayınlanan Siyaset Özel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Dönüp dolaşıp başörtüsü.."

Kendisinin geçmişte başörtüsü sorununa yönelik söylemlerini hatırlatan Nihal Bengisu Karaca'ya tepki göstereren Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Bir daha sizinle programa çıkmam, her seferinde bunu yapıyorsunuz. Dönüp dolaşıp başörtüsü... Kız kardeşim başörtülü. Memleket yangın yeri. Başörtüsü diye bir problem yok. 3 yaşındaki çocuk da başörtüsü takıyor. Ama o çocuk süt bulamıyor."

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