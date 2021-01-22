Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?

İstanbul'da başörtülü bir kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'na 2 bin lira para cezası verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde başörtülü bir öğretmen olan Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle "basit yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla yargılanan Karaoğlu'nun, 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Daha önce yapılan sorgusunda "Son zamanlarda yolda bir çeşit anlam veremediğim taciz halinde yürüyüşler yapıyorum" beyanında bulunan sanık, mahkemedeki savunmasında ise "Bu, bir sokak akışında benim çok kötü olduğum bir akşam, hatırlamadığım ve olaydan kaynaklı üzgün olduğum bir an yaşandı" sözleriyle beraatini istedi.

Sanık Karaoğlu, "kasten yaralama" suçundan önce 120 gün adli para cezasına çaptırılırken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından ise "delil yetersizliğinden" beraat etti.

"İyi hal" nedeniyle sanığa verilen para cezası 100 güne indirildi. Sanık Karaoğlu bu kapsamda 2 bin lira idari para cezası ödeyecek ve bu para 5 taksitle ödenecek.

12 Kasım 2019'da saat 21.27'de sanık Karaoğlu, yolda karşılaştığı Eriş'e tokat atmıştı. Karaoğlu, olaydan bir gün önce de Karaköy'de yaşanan benzer bir saldırıya dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.