Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun... Bir yobaz daha nefret kustu

İstanbul'da öğrenim gören başörtülü bir üniversite öğrencisi, iddiaya göre diş hekimliği stajında sorumlu hocası tarafından hakarete uğradı. "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi nefret söylemleri kullanan akademisyen, 22 yaşındaki İclal Özbey'e uzun süre boyunca benzer hakaretlerde bulundu. Yaşanan olayın ardından Özbey çeşitli mecralardan şikayette bulunurken, hakaret eden akademisyen Gülşah Balan'ın eğitimden men cezası aldığı öğrenildi.

İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlıklarından dolayı başörtüsüne savaş açan yobazlardan biri daha nefret kustu!

İstanbul'da İstinye Üniversitesi'nde diş hekimliği 4'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki İclal Özbey, yeni başladığı staj eğitiminde iddiaya göre sorumlu hocasının nefret söylemleriyle karşılaştı. Defalarca Özbey'in başörtüsü hakkında aşağılayıcı söylemlerde bulunan eğitmen, kendisinin "Özgürlükçü" öğrencisinin ise "Baskı altında" olduğunu belirten ifadeler kullandı. "Başını o şekilde bağladığında temizlikçiye benziyorsun, diş hekimi bu şekilde olmaz" ve "Ben özgürlükçüyüm, açılmana yardımcı olabilirim" gibi çeşitli söylemlerle defalarca hakarete maruz kalan Özbey, durumu okul yöneticileriyle paylaştığında ise "Talihsiz bir söylem" dönüşü aldı. Okul yönetimince somut bir adım atılmaması üzerine çeşitli mecralardan şikayetini dile getiren Özbey, sorumlu hocasının eğitimden men edildiği haberini aldı. Benzer durumların yaşanmaması gerektiğini belirten ve kendisinin başörtüsü ile değil, hekim kimliği ile değerlendirilmesini isteyen Özbey, sürecin takipçisi olacağını belirtti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİSİNE "BASKI GÖRDÜN, AÇILMANA YARDIMCI OLABİLİRİM"

Staj eğitimin başında hocası Gülşah Balan'ın hakaretlerine maruz kalan İclal Özbey yaşadıklarını, "Ben 4'üncü sınıf diş hekimliği öğrencisiyim. Hocamız yoklama almak ve tanışmak için bizleri topladı, bana doğru geldiği sırada ise hakaret etmeye başladı. Bana 'Senin bu başörtü bağlama tarzına sinir oluyorum' dedi. Ben hem hastaları hem de kendimizi korumak adına olduğunu, hijyen kaynaklı sorun yaşanabileceğini düşünerek 'Arkaya atarım sorun olmaz' dedim. Bana cevap olarak ise 'Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Neden diğerleri gibi bağlamıyorsun, bu şekilde çamaşırhaneden çıkmış gibisin, senden bu şekilde sadece temizlikçi olur' dedi. Ben bu süre zarfında ses çıkaramadım, çünkü çok şaşırdım. Ardından ise bir anda üstüme gelerek bana 'Zaten saçın başın görünüyor, neden kapalısın, açıl' dedi. Kendisinin özgürlükçü bir ailede yetiştiğini, benim de baskılanmış olduğumu belirterek 'Açılmakta özgürsün' diyerek anlattı.

"HEKİM KİMLİĞİMLE DEĞİL DE DIŞ GÖRÜNÜŞÜMLE YARGILANMAM ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Kendisinin dış görünüşü ile yargılanmasının zoruna gittiğini belirten Özbey, "O anlarda hekim kimliğimle değil de dış görünüşümle yargılanmam çok zoruma gitti. Ben orada hekim olmak amacıyla bulunuyorum ama beni hocamız dış görünüşümle yargıladı, hekim olamayacağımı söyledi. O an etrafta hastalar bulunduğu için sesi çıkarmadım ve başhekim ile okul yöneticimize ulaştım. İlk olarak bana 'Talihsiz bir söylem' diyerek olayın ciddiyetini kavrayamadılar, beni eve gönderdiler. Bir reaksiyon alınmadığını gördüğümde ise çeşitli mecralardan şikayetlerimi dile getirdim. Okul yönetimi daha sonrasında bana ulaşarak 'Sonuna kadar yanındayız' dedi. Hocamız hakkında ise eğitimden el çektirilme cezası verilmiş" dedi.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olan skandalın ardından olayın yaşandığı İstinye Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanının, dersini alan bir öğrencimizi kıyafeti nedeniyle eleştirdiği ve grup içerisinde rencide ettiği yolundaki şikayet üzerine, söz konusu öğretim elemanıyla ilgili gerekli tüm idari işlemler derhal başlatılmış, hakkında resmî soruşturma açılmış ve ilgiliye eğitimden el çektirilmiştir.

Üniversitemizin hiçbir biriminde, öğrenciye, personele veya herhangi bir bireye yönelik etik dışı, saygısız veya ayrımcı bir davranışın kabul edilebilmesi mümkün değildir. Hiçbir öğrencimizin kendisini değersiz hissetmesine, saygısızlığa maruz kalmasına veya psikolojik baskı altında kalmasına izin vermemiz de söz konusu değildir. Bu tür davranışlar sadece üniversitemizin değil, bu ülkenin değerlerine, kültürüne ve vicdanına da aykırıdır. Bu üzücü durumu takiben, üniversite yönetimi tarafından sürecin gereği yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir.

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki; insan onuruna saygıyı ve akademik etiği esas kabul eden bir kurum olarak bu değerlere aykırı her davranış, kimden gelirse gelsin, kurum kültürümüzle bağdaşmamaktadır ve gereği yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."