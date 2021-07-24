Başörtüsü mücadelecisi olmakla övünen HDP'li Hüda Kaya! Erdoğan'ın 'Allah'tan gelen bir felaket' sözlerini hedef aldı

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Terör sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize'deki sel felaketine ilişkin, afetzedelerle konuşmasında kullandığı, "Felaket, bir imtihandır; ona sabretmek de ayrı bir imtihandır." sözlerini hedef aldı. 28 Şubat sürecinde başörtüsü mücadelecesi olmakla övünen HDP'li Kaya, sel felaketinin Alllah'tan geldiğini göz ardı ederek iktidarı eleştirdi.

'Bu felaket kaderimiz olmayacak'

Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini alıntılatyan Hğda Kaya, şunları söyledi:

"Sabır; Asla miskince bir suskunluk ve teslimiyet değildir. Sabır; Her tür haksızlığa karşı direnişte ve mücadelede sabır ve istikrardır. Bu halkın başına gelen en büyük felaket sizler ve talancı zihniyetinizdir. Ve bu felaket kaderimiz olmayacak!"