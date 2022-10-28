Başörtüsü güvencesi nedir? Anayasa başörtüsü değişikliği detayları
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğinin detayları merak ediliyor. Peki, başörtüsü güvencesi ne anlama geliyor?
Merakla beklenen “Türkiye Yüzyılı" toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
Başörtüsü güvencesi nedir? Anayasa başörtüsü değişikliği detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “12 Eylül Anayasa'sının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir” dedi.
Cumhurbaşkanı, “(Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız” dedi.
Başörtüsü güvencesine ilişkin detaylar ise henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberlerimizde yer vereceğiz.