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Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...

Müslüman Türk kadınının başörtüsüne yıllardır saldıran İslam düşmanı haysiyet ve hamiyet fukaraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam ve Müslümanlar ile ilgili yaptığı doğru tespitlerini yıllardır görmezden geliyor. Her fırsatta Nutuk okuduğunu söyleyen zır cahiller, Atatürk'ün yazdığı, "Bizim kadın hayatımızda kadının tarz-ı telebbüsünde (giyiminde) teceddüt (yenilik) yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir" cümlelerine ise kör bakıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 01:43
Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Başörtüsü düşmanları, Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam ve Müslümanlar ile ilgili yaptığı doğru tespitlerini yıllardır görmezden geliyor.

Merhum Sütçü İmam'ın Kahramanmaş'ta Müslüman kadınların örtüsüne saldıran Ermeni çetecilere ilk kurşunu sıkmasıyla başlayan, putperest tarih yazıcılarının bütün engellemelerine rağmen İslam'ın zaferi olarak tarihe geçen milli mücadeleyi ulvi bağlarından koparmak isteyenler, yıllardır İslam'ın emirlerine kin kusuyor.

Ülkenin kurtarılmasını sağlayan en büyük gücün İslami akide olduğunu göremeyen şuursuzlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde İslam dini ve Türk kadını hakkında yazdıklarını da görmezden geliyor. 

'Kadının giyiminde yenilik yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir'

Her fırsatta kutsal kitaplarının Nutuk olduğunu dile getiren zır cahil İslam düşmanları, Nutuk'ta yer alan, "Bizim kadın hayatımızda kadının tarz-ı telebbüsünde (giyiminde) teceddüt (yenilik) yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir" cümlelerine kör bakıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta şu ifadelere yer veriyor.

"Milletimize bu hususta yeni şeyleri bellettirmek mecburiyeti karşısında değiliz. Belki ancak dinimizde, milliyetimizde, tarihimizde zaten mevcut olan adatı mergubeye (sevilen) intizamı cereyan vermek mevzuubahs olabilir. Biz başlı başımıza ferden her türlü şekilleri tatbik edebilir, kendi zevkimize, kendi arzumuza, kendi terbiyemiz ve seviyemize göre istediğimiz kıyafeti ihtar eyliyebiliriz.

Bazı milletlerin zevk alemlerini memleketimizde tatbike kalkmak bittabi hatadır. Bu yol hayatı içtimaiyemizi feyz ve fazilete isal etmez (ulaştırmaz).

Eğer kadınlarımız şer'in tavsiye, dinin emrettiği bir kıyafetle, faziletin icabettirdiği tavrı hareketle içimizde bulunur; milletin ilim, sanat, içtimaiyat hareketlerine iştirak ederse bu hali, emin olunuz; milletin en mutaassıbı dahi takdirden men'i nefs edemez. Bilakis o halin aleyhinde söyleneceklere karşı, belki onun müteşebbislerinden daha fazla, müdafii olur."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 01:43
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. Nutuk
  3. başörtüsü

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