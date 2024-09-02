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Gündem Başörtüsü düşmanı 28 şubat zihniyetli TSYD’ye soruşturma
Gündem

Başörtüsü düşmanı 28 şubat zihniyetli TSYD’ye soruşturma

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:23:00 -
Başörtüsü düşmanı 28 şubat zihniyetli TSYD’ye soruşturma

İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD’ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir.”

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