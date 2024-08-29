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Gündem Başörtüsü ayıbında geri adım attılar
Gündem

Başörtüsü ayıbında geri adım attılar

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:02:00 -
Başörtüsü ayıbında geri adım attılar

İstanbul’daki 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek’in “Diş Hekimliği öğrencisi” kızı Dilara Çiçek’e yönelik başörtüsü ayıbında geri adım atıldı. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), başörtüsü nedeniyle 28 Şubat zihniyetini aratmayan bir muameleyle karşılaşan Çiçek’e kongrede görev verilmemesi üzerine, ilgili firmalar ve çalışanlarına, ‘ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu’ bildirdi.

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek’in “Diş Hekimliği öğrencisi” kızı Dilara Çiçek’e yönelik başörtüsü ayıbında geri adım atıldı.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), başörtüsü nedeniyle 28 Şubat zihniyetini aratmayan bir muameleyle karşılaşan Çiçek’e kongrede görev verilmemesi üzerine ilgili firmalar ve çalışanlarına, ‘ayrımcılıktan uzak ve özenli olmaları konusunda uyarıda bulunulduğunu’ bildirdi.

Özür dilediler

TDB tarafından yapılan açıklamada; şunlar kaydedildi: “Birlik Genel Başkanımız tarafından ilgili öğrenci ve ailesiyle görüşülmüş, öğrencinin yaşadığı üzüntü paylaşılmış, ayrımcı uygulamaların her zeminde reddedildiği vurgulanarak sorunun takipçisi olunduğu belirtilmiştir. Kıyafetlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramadıklarını en güçlü şekilde ifade edecek olanlar, bugüne kadar Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odaları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde görev alan sevgili öğrencilerimizdir.”

Özel, Çiçek'le görüştü

Öte yandan geçmişte Kur’an Kursları için “orta çağ zihniyeti” ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtüsü nedeniyle Dünya Diş Hekimliği Kongresi’ne başvurusu reddedilen Dilara Çiçek ile telefonda görüşerek şaşırttı.

CHP Lideri Özel, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, Çiçek’in yaşadığı ayrımcılık nedeniyle üzüntülerini ve tepkisini dile getirdi. Özel’in, Çiçek’i 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etmesi ise yandaşlarının ayıbını örtmeye yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.

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