Başörtülülere "fahişe"den sonra şimdi de bu iğrençlik! Fatih Altaylı'dan çok büyük edepsizlik

28 Şubat döneminde eğitim hakları ellerinden alınan başörtülü kızları 'fahişe' olarak nitelendirerek "Bunlara balans ayarı lazım" gibi iğrenç ifadeler kullanan Fatih Altaylı, şimdi de imam hatip ve ilahiyat mezunu Afetlere Müdahale Genel Müdürü üzerinden din karşıtlığı yaptı.

Habertürk'teki skandal yazısında, söz konusu genel müdür için "Şimdi ancak eğitimine uygun olarak cenazelerin ardından dua eder" gibi hadsiz sözler sarf eden Altaylı, karakterini gözler önüne serip özetle şunları kaydetti:

"(...) AFAD bu işlere müdahale edecek olan “Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü”nün başına önce İmam Hatip, hadi o olabilir, sonra İlahiyat Fakültesi bitirip, üzerine tasavvuf yüksek lisansı yapmış biri yerine bir mühendisi, tercihen bir endüstri mühendisini, hadi sizden olan böyle birini bulamadınız en azından bir işletmeciyi, hadi onu da bulamadınız en azından nakliye firması tecrübesi olan birini getirmeniz de doğanın bir eseri mi, yoksa kendi beceriksizliğiniz, kendi hatanız mı!

Bilmem farkında mısınız ama o kişi, bırakın bahsettiğiniz geniş coğrafyayı, kendi memleketi Kahramanmaraş’ın bile derdine yetişemedi.

Şimdi ancak eğitimine uygun olarak cenazelerin ardından dua eder. (...)"