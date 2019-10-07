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"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

İzmir’de gerçekleştirilen bir medya kongresinde Akit’i hedef alan FETÖ destekçisi Yeni Asya Gazetesi, internet editörü Netice Görentaş adıyla yayınladığı sözde bildiriyle gazetemiz Akit’in ‘nefret dili’ kullandığını ileri sürdü.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:01
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

Alternatif Bilişim Derneği tarafından İzmir Barosu’nda gerçekleştirilen 4. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresi’nde, Yeni Asya editörü Netice Görentaş tarafından sunulan, “Türkiye’de İslâmî Haber Sitelerinin Haber Üretim Aşamasında Dinî Kimlik Algısı: Yeni Akit İnternet Sitesi, Yeni Asya İnternet Sitesi” adlı bildiride gazetemiz Akit hedef alındı.

Yıllardır Avrupa Birliği ve Batı övgüsü yapan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan bütün delillere rağmen Fetullahçı Terör Örgütü’nü (FETÖ) savunmayı sürdüren Kâzım Güleçyüz yönetimindeki Yeni Asya’nın internet editörü olan Görentaş’ın sözde bildirisinde, gazetemiz Akit’in ‘nefret söylemi’ kullandığını iddia edildi.

Müslümanların hukukunu savunmaktan başka hiçbir amacı bulunmayan gazetemiz Akit’i, Batı’nın kirli taşeronu FETÖ’nün dümen suyunda yüzen Yeni Asya ile karşılaştıran Görentaş, Akit’in haber dilinin İslam’a dayanmadığını öne sürdü.

Her fırsatta ahlâksızlığın beşiği Avrupa Birliği’ni savunan, “Başı bağlı okumak istiyorsan Arabistan’a git” diyen Süleyman Demirel’i göklere çıkaran Yeni Asya’nın internet editörü Görentaş’ın, kendisinin de üniversitede başörtüsüyle okuyabilmesinde, verdiği zorlu mücadeleyle payı bulunan Akit’e yönelik kullandığı ifadeler, ne kadar büyük bir cehalet içerisinde kıvrandığını gözler önüne serdi.

Akit’e ‘nefret’, FETÖ’ye ‘hizmet’

Yöneticilerinin teröristbaşı Fetullah Gülen ile örgüt üyelerine övgüler yağdırdığı Yeni Asya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklanan şüphelilerin, henüz yargılamaları devam ederken gazetede açılan köşede ‘mağdur’ olarak mektuplarına yer vermişti. Görentaş, sözde bildirisinde Yeni Asya’nın gazetecilik meslek ilkelerine uygun bir yayın politikası sergilediğini öne sürdü.

İşte Yeni Asya yöneticilerinin FETÖ’yü övdükleri o tweetler:

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:01
  1. İzmir
  2. Yeni Asya Gazetesi
  3. fetö
  4. kazım güleçyüz

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