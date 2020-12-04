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Gündem Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Yeşim Meltem Şişli halen görevde
Gündem

Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Yeşim Meltem Şişli halen görevde

İSMEK’te çalışan başörtülü kadınlara alenen hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli'nin halen görevde olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:25:00 -
Başörtülü kadınlara hakaret eden CHP'li Yeşim Meltem Şişli halen görevde

CHP, son günlerde taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısının cinsel saldırıdan tutuklanmasının ardından peş peşe taciz suçlamaları gelmişti.

CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemiş, Ümraniye teşkilatından 20 yaşındaki D.A da, Mart 2020'de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını açıklamıştı.

CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç ise yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia edip, taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirmişti.

Her kesimden vatandaş, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve parti yönetimini tacizlere sessiz kalmakla suçluyor.

Son olarak hakkında taciz suçlamasıyla soruşturma bulunan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A, Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından sadece görevden uzaklaştırılmıştı.

İSMEK'te çalışan başörtülüleri aşağılayan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli konusunda da aylardır harekete geçilmediğini belirten vatandaşlar, CHP yönetimine, gerekeken adımların atılması için tepki gösteriyor.

Aklınıza gelebilecek tüm ahlaksızlar CHP'de

Son yıllarda gerçek yüzü iyice çıkan CHP'nin yöneticilerinin özellikle yüz kızartıcı suçlar işlemesi dikkat çekiyor. Son 1 yılda CHP hakkında çıkan skandalları hatırlayın: FETÖ'ye üyelik, karşılıksız senet, zimmete para geçirme, taciz, tecavüz.

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