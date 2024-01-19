  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Dolarda 40 lira depremi! Maalesef kötü haber

Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! 3 parti kapatıldı

Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni ikramiye kararı: O düzenleme iptal edildi
Gündem Başörtülü kadına saldırmıştı! CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı
Gündem

Başörtülü kadına saldırmıştı! CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 14:29:00 -
Başörtülü kadına saldırmıştı! CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

Başörtülü kadının boğazını sıkıp küfürler yağdıran CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş, gelen tepkiler üzerine sosyal medya platformlarını terk etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla çalkalanıyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet iddialarına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Dün belediye önünde ise gerginlik vardı.

Çıkan arbedede CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü bir kadına saldırdığı anlar ise güne damga vurdu.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Akkuş'un, talihsiz kadının boğazını sıktığı görülürken küfrettiği de duyuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'lilerin bilinçaltının dışavurumu

Toplumun başörtüsü ve kıyafet özgürlüğü konusunda herhangi bir noktada ayrışmadığı günümüzde CHP yöneticilerinin, bilinçaltındaki başörtüsü düşmanlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Kameraların önünde yaşanan bu olay ise büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken çirkin saldırının faili Akkuş da sosyal medyadan tepki yağmuruna tutuldu.

Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı

Akkuş, son çare olarak tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Hesaplarını kapatan Akkuş'un iş ilişkilerine ilişkin detaylar ise ortaya çıkmaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun yakın arkadaşı

Bu kapsamda Akkuş'un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İş ilişkisinin yanında ikilinin yakın arkadaş oldukları ve İmamoğlu'nun, İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörülüğü görevini Akkuş'a verdiği öğrenildi.

 

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde tuhaf olaylar! Atatürk’e hakaret eden isme ihale yağdı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde tuhaf olaylar! Atatürk’e hakaret eden isme ihale yağdı

Gündem

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde tuhaf olaylar! Atatürk’e hakaret eden isme ihale yağdı

CHP'de değişen bir şey yok: Eş, dost, akraba kontenjanı!
CHP'de değişen bir şey yok: Eş, dost, akraba kontenjanı!

Gündem

CHP'de değişen bir şey yok: Eş, dost, akraba kontenjanı!

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı'ndan başörtülü yaşlı kadına saldırı!
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı'ndan başörtülü yaşlı kadına saldırı!

Siyaset

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı'ndan başörtülü yaşlı kadına saldırı!

CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı
CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı

Gündem

CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23