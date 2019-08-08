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Başörtülü anne ve kıza alçak saldırı! Şahıs yakalandı ama...

Çanakkale'de yaşayan başörtülü anne ve iki kızına çirkin bir saldırı düzenlendi. İlde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, başörtülü aileye "Pislikler, adiler, şerefsizler" denildiği öğrenildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Başörtülü anne ve kıza alçak saldırı! Şahıs yakalandı ama...

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin bir provokasyon yaşandığı ortaya çıktı. Hüseyin Mete Aysal’ın, bir AVM’de başörtülü anne ve iki kızına, “Pislikler, adiler, şerefsizler” dediği iddia edildi. Aysal, hakaretine ve tuhaf savunmasına rağmen serbest kaldı.

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin bir provokasyon yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Hüseyin Mete Aysal (72), markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bekledikleri sırada Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğu iddia etti ve kasiyere, "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki? ifadelerini kullandı. Anne ve kızları, kendilerine bakarak konuşan Aysal'a, "Bizi mi kast ettiniz?" diye sorunca kendini kaybeden Aysal üç kadına, "Pislikler, adiler, şerefsizler" sözleriyle hakaret etti. Aysal, marketten çıkarken küfürlerini sürdürdü.

'2023'de bunlardan kurtuluyor muyuz ki? Giderler mi?'

Kadınların şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kasiyer E.O., şüpheli Hüseyin Mete Aysal'ın kasa tutarı fazla olunca fiyatların yüksekliği konusunda kendi kendine söylendiğini ve 'Sağdakiler yüzünden' dediğini hatırlatarak, "Bu sırada sağ tarafta bulunan üç kadın, 'Siz bizi mi kast ediyorsunuz?' dediler. Bu şahıs bana, '2023'de bunlardan kurtuluyor muyuz ki? Giderler mi?' dedi. Ben de, 'Bu beni ilgilendirmez' dedim" ifadelerini kullandı.

'Eğitimliyim' dedi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Mete Aysal, ilginç bir savunmaya imza attı: "Marketteki ürünlerin pahalı olmasından dert yanarak eşimle pahalılık hakkında konuşuyorduk. (...) Ben başörtülü bayanı kast ederek kesinlikle '2023 yılında bunlardan kurtuluruz' demedim. Ben Ankara Siyasal mezunu eğitimli bir insanım. Böyle bir iddianın muhatabı olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ben yanlış anlaşılmasından dolayı müşteki tarafından da özür diliyorum. Kastım kesinlikle kimseye yönelik değildi." Aysal ifadesinin ardından serbest kaldı.

"Mağdur kadınlar da ifadelerinde uğradıkları çirkin saldırıyı anlattı:

Anne Ayşe Yılmaz: 70 yaşlarındaki şahıs kasiyere '2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?' dedi. Şahsın kızıma, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' demesi üzerine kızım tartışmak istemediğini ve gitmesini söyledi. Ben kızıma 'Boş ver. Uğraşma' dedim. Kızım polis çağıracağını söyleyince şahıs da 'Çağır da görelim? diyerek biraz uzaklaşarak kızım Türkan'a, ağza alınmayacak küfürler edip yürüyüp gitti..."

Türkan Çam: "Ben bizi işaret ettiği için 'Beyefendi siz ne söylüyorsunuz?' dedi. Şahıs bana, 'Size mi söylüyorum? Siz benim sağımda mısınız? Sağımda bir sürü şey var' dedi. Ben şahsa, 'Lütfen susar mısınız? Gider misiniz? Sizinle tartışmak istemiyorum' diye söyleyince, şahıs bana 'Sus be' diyerek ve diklenerek, küfür etti. Ben polisi aradığım sırada şahıs yürüyerek gitti, bir süre sonra polisler geldiler fakat şahıs kaçıp gittiği için yakalayamadılar..."

Çifte standart tepkisi

Aysal'ın bu savunmanın ardından serbest kalması büyük tepki gördü. Avukat Mustafa Doğan İnal, Twitter'da yaptığı açıklamasında, "Yer Çanakkale... Markette nefret kusup bir bayana her türlü hakaret ve tacizi yapan müptezel, kollukta ve savcılıkta 'eğitimli' olduğunu söyleyip, hakaretleri reddedip serbest kalıyor. Herkes suskun... Çifte standart, yine bir kesim için... Adalet ise medyada gündem olmayı bekliyor! Bu hakaretlerin ve tacizin tek sebebi mağdur kadının başörtülü olması..." ifadelerini kullandı.

Ablamın üzerine yürüdü

Hakarete uğrayan S.Ç ise o anları şöyle anlattı: Şahıs ablama, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' diyerek ellerini, kollarını sallayıp ablamın üzerine doğru gelerek, 'Hadi polis çağırın' diyerek bağırmaya başladı. Şahıs ablam Türkan'a, ağır küfürler ederek yürüyüp gitti." (Sabah)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. Ankara
  2. Çanakkale

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  • Nejla yilmazNejla yilmaz36 dk önce
    Ülkemiz eşitlik düzeyinde yasayan ilkelerine sahip bir vatan ve her kesimi kabul etmis vatandaş topluluguna sahip bi milletiz böyle insanlarin bu kadar kolay saliverilmesi insanlarin bu davranisi daha rahat yapmasi için bi ozguven depolamaktan baska bi işe yaramamaktadir. bizim kadinlarimiz bu vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyan en büyük parça kadinlarimiz dır. Böyle bir geri kafaliliga tüm toplum olarak karsiyiz ve kiniyoruz gerekli cezayi almasini esitligin ve vatan sevgisini icinde tasiyan devletimizdenricamizdir böyle firsatcilara musamma gostermeyip milletimizi huzuruyla oynanmasina izin vermeyelim....
  • atillaatilla37 dk önce
    ulan bazen düsürüm türkiyeye yerli göc etsemmi diye, ama Türkiyede islam düsmanligi neredeyse burasi gibi bir fark yok.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat41 dk önce
    Dini için (inanlar gerçek ilaha kulluk gayretleri sebebiyle ) düşman olanları anzakların yanına atalım hemen.
  • AMİN AMİN 42 dk önce
    BUNLARA OY VEREN MÜSLÜMANIMIM DİYENLER CENNETYÜZÜ GÖREMİYESİNİZ HAKKIM KADAR AMİN HUZUR VERMİYENLERİ CESARETLENDİRDİNİZ HUZURU EN HUZURSUZ YERLERDE ARAYASINIZ ŞU BAYRAM ZAMANI
  • RizemasiRizemasi48 dk önce
    Ağ.... Bana denk gelmiyor. O okuduğu siyasali bir yerine sokardım o köpeğin... Ülkemizde böyle köpeklere tutuklama olmadığı icin sürekli yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Ben başı açık çırılçıplak gezenlere bir şey diyemiyorum... Çünkü anında aile bakanımız, kadem olaya müdahil olup tutuklanırım. Bilgilerinize...
  • ihsihs51 dk önce
    İtler serbest, taşlar bağlı.
  • Kökten kemalist laikçi yobaz bağnaz alçakKökten kemalist laikçi yobaz bağnaz alçak51 dk önce
    Bunların haddi bildirimeli

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