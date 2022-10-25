Başörtü yalancısı Kılıçdaroğlu bizimle alay ediyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

28 Şubat döneminde CHP’nin desteklediği cunta tarafından kan kusturulan başörtülü öğrencilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, “Başörtüsü yasağını biz kaldırdık, diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir, üniversitelerde” sözleriyle beyin yakan Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

28 Şubat yüzsüzü

Konuya ilişkin konuşan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, şunları dile getirdi: “Seçim sürecinin başladığı şu günlerde 28 Şubat başörtüsü mağdurluğu, siyasi çıkarlar uğruna maalesef sürekli gündem haline getiriliyor. Gündeme getirilmekle kalmıyor, asılsız durumlar eklenerek birçok bilgi kirliliği yaşanıyor. Buna en son örnek Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü yasağını üniversitelerde biz kaldırdık’ demesidir. Bu durumlar karşısında ‘hodri meydan’ diyoruz! Bir canlı yayın programı düzenlensin. Yanımızda olduğunu ifade eden kim varsa gelsin. Bu konuyu masaya yatıralım. 28 Şubat’ın bizlerde açtığı maddi-manevi hasarları konuşalım. Sarılmayan yaraları saralım. Sürekli meseleyi canlı tutmak ve kalıcı çözümler üretmemek, incinmiş yüreklerimizi hırpalamaktanöteye geçmiyor. Biraz empati yeteneği olan bu sözlerime hak verecektir. 28 Şubat üzerinden güç sevdirmeye kimse çalışmasın, tüm yaşananlar ortada.”

Milletin değerleriyle dalga geçiyor

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da, şunları ifade etti: “28 Şubat döneminde üniversite yıllarında başörtüsü zulmüne uğramış, sonrasındaki gelişmelere de tanıklık eden birisi olarak diyorum ki; Kılıçdaroğlu hem bizimle hem de milletin değerleri ile alay etmektedir. Onun bu gerçeklerden uzak, inanan insanlarla alay edercesine bulunduğu beyanatlar bizleri daha da yaralamaktadır. Bizler helalleşme davetinde ne kadar samimiyetten yoksun olduğunu biliyorsak, bugünkü açıklamalarına da gülüp geçiyoruz.

Yeni yasa samimiyet testi

Gerçekten samimi ise buyursun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe anayasal düzenleme getirelim çağrısına peki desin. Kılıçdaroğlu bilsin ki, inanan insanlar bilgili, donanımlı kişilerdir. Yaşanmışlıkların vermiş olduğu kazanımlar sayesinde olayların tahlilini çok iyi yapmaktadır. Oyun aynı oyun lakin millet aynı millet değil! Özgüveni yüksek, kendini geliştiren, İslami değerleri önceleyen bireyler olarak, dernek vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tip samimiyetten uzak açıklamalara gençlerimizin ve toplumun kanmaması için mücadele ediyoruz.”