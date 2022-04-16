Başörtü düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'e tepki

Yeni Akit Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Le Pen’in “Başörtüsü İslamcıların dayatmasıdır, sokakta yasaklanması gerekmektedir. Kadınlar özgür yaşamalı. İslamcı ideolojiye savaş açacağım” ifadelerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “İslamcı ideoloji diye bir şey yoktur Le Pen.İslam,dinimiz ve inancımızdır. İslam’a savaş açacak kadar zavallasın. Senin gibi ırkçılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.Müslüman kadın her zaman özgürdür.Köleliği bile isteye sürdüren sömürgeci Fransa özgürlükten bahsetmesin dünyaya” dedi.