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Baskında yakalanan ünlü doktor tutuklandı

Çocuk hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, İsrailli bir böbrek hastasına Suriyeli bir kişiden yasa dışı şekilde böbrek nakli yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:08
Baskında yakalanan ünlü doktor tutuklandı

Hatay’da yaşayan Suriyeli Ahmet Zına, (32) maddi durumunun kötü olduğunu söyleyerek Facebook’ta ilanla böbreğini 10 bin dolara satılığa çıkardı. İlanı gören İsrailli Nimer Hayadrı (50), Ahmet Zına İle bağlantıya geçti. Nakilin Türkiye’de olması için anlaşan ikili İstanbul’da buluştu. İddiaya göre, çocuk hastalıkları konusunda televizyonlardaki programlara katılan ve İstanbul’da özel bir hastanede çalışan doktor Hayri Gözlükgiller, kendisiyle nakil ameliyatı için bağlantıya geçen 2 kişiyi havalimanından aldı.

35 bin dolar istedi

Gözlükgiller, nakil için 35 bin dolar isterken peşinat olarak Hayadrı’dan 8 bin Euro aldı. Ayrıca parayı aldığına dair kaşeli, imzalı bir kâğıdı Hayadrı’ya verdi. Hayadrı ise 500 dolar karşılığında Ahmet Zına, ile akraba olduğunu gösterir sahte Suriye pasaportları hazırlattı. Ancak doktor Gözlükgiller bu durumun sorun yaratabileceğini belirterek, ikilinin arkadaş olduklarını ve gönüllü olarak nakil işlemini yaptıkları yönünde belge hazırlamalarını istedi.

Bu sırada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı nakille ilgili ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 21 Haziran’da hastaneye gitti. Nakil işlemi başlamak üzereyken Hayadrı, Zına, tercüman Yusuf E. ve doktor Gözlükgiller gözaltına alındı. Nakil için hastaneye verilen evrakın sahte olduğu belirlendi. Aramalarda doktorun, Nimer Hayadrı’ya verdiği 8 bin Euro aldığına dair kaşeli imzalı kâğıt da ele geçti. Hayadrı’dan para aldığını kabul eden doktor Gözlükgiller’in “Para tahlil içindi. Parayı asistanıma verdim” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Hayri Gözlükgiller ve Ahmet Zına tutuklanırken, diğerleri serbest kaldı. Nimer Hayadrı’nın işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Hayadrı’yı doktora yönlendiren Filistinli kişinin kimliğinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:08
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Kaçak organ nakli
  4. Ahmet Zına
  5. Nimer Hayadrı
  6. doktor Hayri Gözlükgiller
  7. Tutuklama
  8. sağlık skandalı

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