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Yerel Baskın yapılan evden cephanelik çıktı!
Yerel

Baskın yapılan evden cephanelik çıktı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evden adeta cephanelik çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:39:00 -
Baskın yapılan evden cephanelik çıktı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evden adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet av tüfeğine ait dipçik, 1 adet av tüfeğine ait el kundağı, 33 adet tek kurşun fişek, 318 adet 12 kalibre fişeği ele geçirildi.

Şüpheli serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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