Baskın yapan terör devleti İsrail'e misilleme! Bir siyonist subay etkisiz hale getirildi!
Siyonist terör devleti İsrail’in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria’ya baskınları artış gösterdi. İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına alıyor, şehadet şuuruyla çatışan Müslümanlar, Yahudilere karşılık veriyor. Dün gece birkaç Müslüman, karşı saldırıda bulundu;. Yahudi subay, stratejik bir saldırı neticesinde öldürüldü.
Siyonist İsrail basınında çıkan haberlere göre, dün gece saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki El-Cilme köyünde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışma vuku buldu.
Bir siyonist subay etkisiz hale getirildi
Askeri bir noktanın yakınlarına sızan iki Filistinlinin İsrail güçleriyle çatıştığı ve bunun sonucunda melun bir subayın öldürüldüğü açıklandı.
Filistin kaynakları ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Cilme kontrol noktasında gözaltına alınmak istenen iki Filistinlinin direnmesi sonucu İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığını belirtti.
Kaynak: Baran Haber