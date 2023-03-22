Baskılara dayanamadılar! Yunanistan Fenerbahçe ile ilgili skandal kararını Haziran'a öteledi
Yunanistan'da Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’nin kapatılmasına yönelik yapılan duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’nin duruşması Savcının talebi üzerine başka bir tarihe ertelendi.
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’nin kapatılma davası bugün Gümülcine’de görüşülecekti ancak Savcının talebi üzerine 14 Haziran 2023 tarihe ertelendi. Erteleme sebebi ise dava dosyasının hazırlanmasında eksik bilgilerin tamamlanması gösterildi.
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği’nin kapatılması talebiyle Rodop Savcılığı tarafından açılan dava bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) Gümülcine Adliyesinde görüşülecekti.
Davayı savunan Avukat İlker Çavuşoğlu, “Savcı hanım dava dosyası için önemli evrakların mahkemeye sunulması için erteleme talep etmiştir.” Dedi.
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