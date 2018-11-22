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Baskı sonuç verdi! Beşiktaş Afyon'a gidiyor

Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü-Beşiktaş maçının Osmanlı Stadı yerine Afyon'da oynanabileceği öğrenildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:52
Baskı sonuç verdi! Beşiktaş Afyon'a gidiyor

Süper Lig'in 13. haftasındaki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Afyon'da oynanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma 24 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Daha önce Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak.

Afyon'da oynanabilir

Osmanlı Stadı'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse maçın Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanması kuvvetli ihtimal.

Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF Maç Planlama Birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:52
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. beşiktaş
  4. ankaragücü

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